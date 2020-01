Turista da Bahia é presa após cometer injúria racial contra gerente de bar em Aracaju

03/01/20 - 12:36:43

Uma turista do vizinho estado da Bahia foi presa na madruga desta sexta-feira (03) após cometer um crime de injúria racial contra o gerente de um bar localizado na Passarela do Caranguejo, em Aracaju.

A confusão teria iniciado após o garçom se recusar a fazer uma operação de crédito. A polícia foi acionada após a mulher xingar e agredir fisicamente um garçom do estabelecimento. “No momento em que os policiais se aproximaram da mulher juntamente com o gerente do estabelecimento para conter a confusão ela xingou o gerente de ‘sergipano de merda’, cometendo o crime de injúria racial”, explicou o delegado Leógenes Correa.

Após a prisão, a mulher foi levada para a Central de Flagrantes e em seguida para a Delegacia Plantonista, de onde foi liberada após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1 mil.

Ela vai responder em liberdade pelo crime de injúria racial, por ameaça e vias de fato.