Abertas inscrições para 155 vagas em cursos e oficinas de capacitação

04/01/20 - 07:44:11

Para dar início às ofertas de qualificação profissional em 2020, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) abre nesta segunda, dia 6, as inscrições para o preenchimento de 155 vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

As 155 vagas são distribuídas em dois cursos e duas oficinas de capacitação. Todas as aulas serão ministradas por profissionais da UFS, no Campus São Cristovão.

Neste primeiro mês do ano, serão ofertados os seguintes cursos e oficinas: Noções Básicas em Inglês (20h), Noções Básicas de Informática (20h), Noções Avançadas de Informática (20h), Oficina de Oratória (4h) e Oficina de Noções Básicas de Internet (4h).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, somente na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro.

No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também precisarão apresentar o RG e CPF. Para mais informações, cidadão deve entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Confira abaixo as opções e os detalhes dos cursos e oficinas:

– Noções Básicas de Inglês: Início: 13/01 | Horário: 12h às 16h | Local de Realização: Didática 6 – Sala 112 | Campus de São Cristóvão (Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE);

– Noções Básicas de Informática: Início: 20/01 | Horário: 08h às 12h| Local de Realização: Laboratório do Decomp | Campus de São Cristóvão (Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE);

– Noções Avançadas de informática: Início: 27/01 | Horário: 08h às 12h | Local de Realização: Laboratório do Decomp | Campus de São Cristóvão (Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE);

– Oficina de Oratória: Data: 31/01 | Horário: 13h às 17h | Local de Realização: Didática 6 – Sala 112| Campus de São Cristóvão (Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE);

– Oficina de Noções Básicas de Internet: Data: 31/01 | Horário: 13h às 17h| Local de Realização: Laboratório do Decomp | Campus de São Cristóvão (Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE);