ALTA DE 2,5% NO SPC COMPROVA O AUMENTO DAS VENDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

04/01/20 - 06:50:39

Se comparado ao mesmo período de 2018, o número de consultas feitas ao banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito em Sergipe (SPC), registrou uma alta de 2,5%, o que representa algo em torno de 4 mil a mais, revelando como ocorreu a movimentação no comércio neste final de ano, aquecido pelas compras de Natal.

Os dados revelam ainda, segundo o gerente do SPC em Sergipe, Gileno Batista, que também em dezembro de 2019, o número de consultas em relação a novembro do mesmo ano teve um acréscimo de 7,8%. “Ou seja, de fato, o mês de dezembro foi o grande sinalizador na movimentação comercial”, diz

De acordo com Brenno Barreto, que preside a CDL e que detém o controle do banco de dados SPC Brasil em Sergipe, a alta tem a ver com a perspectiva datada pela CNDL, que apontou no início de dezembro, em pesquisa nacional junto aos consumidores, a ida de mais de 130 milhões de brasileiros às compras no final de ano.

“O nosso banco de dados, que é utilizado pelos lojistas em consultas à clientela, é um reflexo desse aumento no Natal. Estamos otimistas, pois o comércio saiu da estagnação e alguns segmentos tiveram muito boas vendas”, atestou.

Por Elton Coelho