Ruas General Calazans e Belém passam a ter sentido único de circulação

04/01/20 - 06:58:52

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que as ruas General Calazans e Belém, localizadas no bairro Industrial, estão com sentido único de circulação, para reorganizar o trânsito da região após a instalação de novo empreendimento comercial. A readequação faz parte das medidas compensatórias, previstas no relatório de impacto de circulação solicitado pela Prefeitura de Aracaju.

Com a mudança, a rua General Calazans passa a ter sentido único a partir do cruzamento com a Otoniel Dórea até a rua Belém. Já a rua Belém passa a ter sentido único em direção à avenida João Rodrigues. Para orientar os condutores, novas sinalizações horizontal e vertical foram instaladas na região.

Como fica

Dessa forma, o condutor que segue na rua General Calazans em direção aos Mercados Centrais, acessa a rua Belém e converge à esquerda na avenida João Rodrigues, em direção aos Mercados. O condutor que está na avenida João Rodrigues e deseja ter acesso à Orlinha não poderá utilizar a rua Belém.

“Com a chegada do novo empreendimento comercial, o tráfego de veículos ficou mais intenso nessa região. Solicitamos o projeto de mudança no trânsito, aprovamos e a readequação foi feita sem custo para o Município, já que se trata de uma medida compensatória”, justifica o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, ao explicar as necessidades da mudança.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, reforça que os condutores devem ficar atentos ao passar pela localidade. “Foi feita toda a parte de instalação das novas sinalizações e é importante que os condutores fiquem atentos às mudanças de circulação. Além disso, em breve, um semáforo será instalado no cruzamento da rua Belém com a avenida João Rodrigues para disciplinar o acesso à avenida”, ressalta.

Fonte e foto SMTT