Belivaldo Chagas é o 6º governador do país que mais cumpriu promessas de campanha

04/01/20 - 07:17:26

Informação foi divulgada pelo G1, através de levantamento realizado anualmente pelo site. De acordo com o ranking, o governador de Sergipe já cumpriu 7 dos 27 itens que constam em seu programa de governo, ultrapassando a média nacional

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, já cumpriu, durante o ano de 2019, primeiro ano do segundo mandato, sete das 27 promessas de campanha. Com isso, o chefe do executivo sergipano alcança o cumprimento de 25,92% do programa de governo cadastrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), índice que ultrapassa a média nacional, de 18%.

A informação é da pesquisa anual realizada pelo site G1, que realiza um levantamento do cumprimento de promessas de governadores e prefeitos dos estados e capitais brasileiras. No ranking, que também mensura promessas firmadas em entrevistas e debates, Belivaldo ocupa, ainda, o 6º lugar do Brasil na ordem dos governadores que mais cumpriram promessas no primeiro ano de mandato.

Dentre as ações executadas pelo governador, estão a criação do Fundo Estadual de Trabalho e Emprego; o funcionamento do Laboratório de Análise Microbiológica do Leite; a criação do sistema para avaliar a educação básica; a restauração de 660 quilômetros de rodovias; a implantação de 40 quilômetros de pavimentação em rodovias; a ampliação e atualização do cadastro de obras hídricas e de usuários de água, além da implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Além dos sete itens já cumpridos, Belivaldo também já executou, em partes, mais cinco promessas, nas áreas de Economia, Educação e Cultura e Infraestrutura , restando apenas 15 para serem executadas até o fim de seu mandato, em 2022.

Ranking

Segundo a pesquisa, o estado que mais pontuou no cumprimento de promessas de campanha foi o Espírito Santo, em 1º lugar (44,11%), seguido pelo Amazonas, em segundo (43,90%); Bahia, em terceiro (43,18%); Ceará, em quarto lugar (31,57%); e Santa Catarina, em 5º lugar (30,76). Já o estado o qual a gestão estadual cumpriu menos promessas foi o Acre, com 5,88%.

ASN

Foto assessoria