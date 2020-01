Faculdade Uninassau Aracaju realiza Projeto Capacita 2020

04/01/20 - 06:34:37

Centro Universitário oferece 7800 vagas em 78 cursos

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju realiza, de 22 a 24 de janeiro, o Projeto Capacita 2020.1. Serão ofertados 78 cursos gratuitos com 7800 vagas disponibilizadas nas mais diversas áreas. No dia do curso escolhido, o interessado deverá comparecer com um quilo de alimento não perecível.

A ação, que acontece duas vezes ao ano, tem por objetivo oferecer boas oportunidades para as pessoas se qualificarem em áreas diferenciadas, como limpeza de pele, uso de plantas medicinais para prevenção e tratamento de doenças, benefícios e riscos, capacitação em atendimento de farmácia, pilates, hemodiálise, radiologia e trauma, Fisioterapia e muitos outros.

O projeto é realizado sempre nos meses de janeiro e julho, na maioria das unidades do Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, espalhadas pelo Brasil e integra o calendário de responsabilidade social do grupo.

Para o diretor do Centro Universitário, Paulo Rafael Nascimento, o projeto Capacita oferece a oportunidade das pessoas se qualificarem de forma gratuita, em bons cursos que podem favorecer o ingresso no mercado de trabalho. “O Capacita é um dos momentos mais importantes da nossa Instituição, pois oferecemos à comunidade a possibilidade se qualificar sem custo para eles”, destacou.

Inscrições

Os interessados em participar do Capacita podem se inscrever por meio do site extensao.uninassau.edu.br até o dia 21 de janeiro. Os participantes encontrarão as salas correspondentes aos cursos escolhidos nos murais do Centro Universitário, no dia do curso escolhido.