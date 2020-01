HOMEM PORTANDO DUAS FACAS, AMEAÇA E ASSALTA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS

04/01/20 - 09:22:04

Um homem sozinho, aparentando ter entre 25 e 30 anos, conseguiu assaltar o motorista e passageiros de um ônibus da Coopertalse, usando duas facas, ameaçando o motorista e passageiros.

O fato foi registrado dentro do ônibus que saiu de Santo Amaro das Brotas, no local conhecido como Jenipapo, no inicio da manhã deste sábado (04). As informações passadas pelos passageiros são de que um homem embarcou e, nas proximidades onde ia descer, ele, empunhando duas facas, foi até o motorista, anunciou o assalto e “ordenou” que os passageiros levassem até ele os celulares e carteiras.

Segundo uma passageira, algumas pessoas conseguiram esconder os aparelhos, mas mesmo assim, o marginal conseguiu levar alguns, entre eles, o do motorista, além de dinheiro das vitimas.

Em seguida o elemento, de posse dos pertences das vitimas, desceu e fugiu pelo mato que há nas proximidades.

Com informações do grupo de WhatsApp PM2 INFORM