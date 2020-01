“Pagador de promessas”, Belivaldo “não resolveu” e é o 6º melhor governador!

04/01/20 - 15:03:30

Com todo respeito ao governo do Estado de Sergipe, em especial ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e à sua equipe de Comunicação, mas existem determinadas “informações” que merecem uma reflexão devida até para que o “conjunto” não caia em total descrédito perante a sociedade. Nessa sexta-feira (3), a Página Oficial do Governo na internet propagava a seguinte manchete: “Belivaldo Chagas é o 6º governador do país que mais cumpriu promessas de campanha“. A “fonte” da informação é o Portal G1, do Grupo Globo, que avaliou os programas de governo de todo o País.

No dia anterior, esse mesmo ranking já tinha pontuado o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), como o “melhor do Nordeste” em “pagamento de promessas” feitas durante a campanha eleitoral de 2016. A informação já gerou alguns questionamentos, sobretudo pelo o que não foi feito até agora, em mais de três anos de gestão. Mas aí, no dia seguinte, vem a “pérola” do governo Belivaldo Chagas, que não paga os servidores em dia, que parcela o 13º salário, que está devendo “fortunas” a fornecedores, que não tem recursos próprios para contrapartidas…

É isso mesmo que você está lendo! O G1, em levantamento feito em todo o Brasil, avalia o governador sergipano como o sexto melhor do Brasil em “cumprimento de promessas” feitas na campanha eleitoral de 2018! Dá para acreditar? Um governo que até pouco tempo teve que aprovar uma Reforma da Previdência às pressas, sem um diálogo amplo com o funcionalismo público com o argumento que os aposentados e pensionistas iam “quebrar” o tesouro do Estado em poucos anos!

Ainda dentro do mérito da informação do G1, propagada pelos quatro cantos do Estado pela Secom de Belivaldo, esta manchete soa, verdadeiramente, como uma “afronta” ao povo sergipano, é subestimar a inteligência e capacidade de interpretação das pessoas! Tem que tem bom senso de quem critica, mas também de quem governa! Gestão pública é algo muito sério e que interfere diretamente na vida das pessoas! Logo quem passou a campanha eleitoral inteira anunciando que “chegou para resolver” – e até agora nada resolveu – está em 6º no ranking nacional?

Este colunista já disse e repete: o “chegou para resolver” é o maior engodo da política de Sergipe nos últimos tempos! Faz lembrar o filme brasileiro, premiados entre os 100 melhores de todos os tempos no País, premiado com a “Palma de Ouro” do Festival de Cannes, na França: “O Pagador de Promessas“. Um filme avaliado pelo o que se tem de melhor entre os Críticos de Cinema do Brasil. Se brincar vai ter alguém no governo que ainda vai propor um “remake” do filme. Com esse “bom senso” do Palácio de Despachos a “obra” vai vender igual à água: incolor, inodoro e insípido; sem cor, sem cheiro e sem sabor…haja drama!

Bomba!

A informação é quente: o Partido dos Trabalhadores estaria recuando da pré-candidatura a prefeito de Aracaju em 2020. Para manter a aliança com Edvaldo Nogueira, o PT exigiu do governador Belivaldo Chagas uma maior participação da legenda no governo do Estado.

Exclusiva!

A informação é que o deputado federal João Daniel (PT) pode ser indicado para comandar uma secretaria no Estado e Márcio Macedo, que projetava disputar a PMA, estaria acomodado assumindo o mandato de deputado federal em BSB. Lembrando que o PT, atualmente, já tem a Secretaria da Agricultura e o IPES e ganharia mais uma Pasta Forte, além do suplente Camilo Santana (PT), que já assumiu um mandato de vereador em Aracaju. São os “acordos pré-eleitorais”…

E a Previdência?

O mais interessante é que o Partido dos Trabalhadores se dividiu em Sergipe, recentemente, sobre a Reforma da Previdência do governo Belivaldo Chagas. Uma parte da legenda a criticou por ser uma adequação de proposta por Jair Bolsonaro e outra parte apenas votou e silenciou. Pelo visto, com mais uma secretaria “na conta”, a Previdência já ficou para trás…

Veja essa!

Na publicação anterior este colunista trouxe à tona uma “suspeição” que envolve o Banco do Estado de Sergipe (Banese), onde seu presidente Fernando Mota, não fez nenhuma auditoria, até agora, no Clube do Banese, apesar do Banco ter participação no espaço. O caso já estaria sendo investigado em sindicância interna.

E essa!

Foi dito aqui também que gerou estranheza o fato do chefe da inspetoria do Banese ter recebido o título de cidadão Aracajuano do vereador Américo de Deus, ex-presidente do Clube na época. Este colunista chamou a atenção do governador porque esse tipo de relação, entre o auditor e o auditável, é algo proibido pelas normas internacionais e o presidente do Banese tinha conhecimento de tudo!

Direito de Resposta I

Como este espaço é democrático, o vereador Américo de Deus pediu o direito de resposta dizendo que “enquanto exerceu mandato como Presidente do Clube do Banese, durante o período de Agosto de 2011 à Janeiro 2017, considerando reconduções, sempre pautou a sua gestão com transparência, ética, dedicação e entrega ao seu ofício honrando e fazendo a melhor aplicação possível de todos os recursos empregados para o clube em prol deste e dos respectivos associados”.

Direito de Resposta II

“No que pertine à época da condecoração com o título de cidadão aracajuano ao senhor Gilvan de Sousa Santos, esta se deu apenas em 2018, quando o parlamentar não fazia mais parte da presidência da instituição por ter renunciado ao mandato no início de 2017 em face da incompatibilidade das funções de presidente do clube e vereador. O reconhecimento imputado ao senhor Gilvan de Sousa Santos se deu em virtude da lisura e imparcialidade do seu trabalho durante anos à frente do Banco do Estado de Sergipe, moção que teve o aval e referendo de grande parte dos funcionários da Instituição”, acrescentou o vereador.

Direito de Resposta III

“É bastante leviano e suspeito associar uma homenagem a uma espécie de exclusão do dever de ofício (vista grossa), colocando em cheque a hombridade do senhor Gilvan de Sousa Santos, quanto a deste vereador, da instituição e de todo o Conselho Fiscal do Clube que possui autonomia para aprovar as contas do Presidente do Clube e é nomeado de forma independente pela presidência do banco”, disse Américo de Deus.

Direito de Resposta IV

“Destacamos ainda que todas as contas referentes à gestão Américo de Deus foram aprovadas de forma unânime pelo conselho e, mesmo assim, se houver qualquer suspeita de irregularidades, a qualquer tempo, as mesmas podem ser encaminhadas para todos os Órgãos de Controle como o Tribunal de Contas e Ministério Público para apurar. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”, concluiu o vereador, agradecendo o espaço para a resposta.

Vamos aos fatos I

O que este colunista chamou a atenção e que, estranhamente, foi omitido pelo vereador em sua resposta, é o fato de, em oito anos, o Banco do Estado de Sergipe não ter feito qualquer auditoria no Clube do Banese. Foi dito aqui também que o Título de Cidadão é algo comum, mas a relação pessoal entre ambos contraria as normas. Não foi dito que as contas de Américo no Clube foram rejeitadas.

Vamos aos fatos II

Sobre o servidor do banco que o vereador expôs, o pouco que se sabe é que ele não é mais “queridos” entre a rede de funcionários, mas esse não é o foco. Mas que ele teria contrariado o código de ética e as normas internacionais de auditoria, aceitando o título de cidadão em meados de 2018, já que Américo saiu em 2017 e não foi auditado pelo Banco. É uma curiosidade que, no mínimo, gera estranheza…

Alô Banese!

A nota de Américo de Deus foge totalmente do foco da denúncia. Será que alguém do Banese pode explicar por qual motivo o Clube encontra-se sem uma auditoria durante toda gestão de Fernando Mota? Se todos os membros do conselho fiscal são nomeados pelo presidente do Banese, a isenção necessária para esse tipo de levantamento não fica comprometida?

Alô galeguinho!

Para o governador tomar conhecimento, bastante curioso, este colunista tentou tirar uma certidão do Clube do BANESE e, para a surpresa, apareceu uma mensagem informando que tinham débitos ou pendências na inscrição do Clube com a Prefeitura Municipal de Aracaju. E o conselho fiscal nomeado pelo presidente Fernando Mota, como disse o vereador em sua nota, não viu isso? Galeguinho, galeguinho…

Calote banesiano?

Como perguntar não ofende jamais, se realmente o Clube do Banese estiver dando “calote” na prefeitura de Aracaju é justo com os pobres contribuintes que pagam em dia? Com a palavra todos os citados, além do Banco Central, Ministério Público Federal e até a Polícia Federal que certamente vão investigar o caso…

Cancão de volta!

Nesta segunda-feira (6), na FM JORNAL, o “Cancão” Gilmar Carvalho retoma no comando de seu programa matinal, após alguns dias de férias, agora a partir das 6 horas. A coluna deseja sucesso para o radialista que “não está no bolso no governo e nem no palanque da oposição”.

Rodrigo Valadares I

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) apresentou duas indicações ao governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, que realize a reforma de duas praças esportivas localizadas no município de Propriá: o Estádio João Alves Filho e o Ginásio de Esportes Governador Antônio Carlos Valadares.

Rodrigo Valadares II

Rodrigo explica que atende a uma reivindicação antiga da comunidade, representada pelo vereador de Propriá, Matheus Henrique Rodrigues da Silva. “O estádio João Alves Filho é de propriedade do governo do Estado e tem capacidade para 8.235 pessoas. Como ele se encontra em situação precária, acho que o povo de Propriá merece sim um local decente para a prática de esportes, para que se proporcione o lazer, onde várias modalidades esportivas poderiam ser desenvolvidas”.

Ginásio de Esportes

Em outra indicação ao governo e também estimulada pelo vereador de Propriá, Rodrigo Valadares, com o mesmo objetivo e justificativa da reforma do Estádio de futebol, solicita a recuperação do Ginásio de Esportes Governador Antônio Carlos Valadares, que vai beneficiar toda a comunidade ribeirinha.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apresentou uma indicação ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias para a realização de uma reforma da estrutura do Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite, situado no município de Itabaiana.

Maria Mendonça II

A parlamentar lembra que a aquela unidade de ensino possui 974 alunos matriculados e distribuídos em três turnos, oferecendo o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, o ensino médio regular e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto no ensino fundamental maior quanto no ensino médio.

Estrutura deteriorada

Maria lembrou que a estrutura da Escola se encontra deteriorada há vários anos, mas reconhece que no Colégio Estadual Augusto César Leite, nos últimos quatro anos, diferente das demais escolas públicas, não teve redução de matrículas e sim acréscimo.

“Considerando que o tripé responsável pelo sustentáculo de uma educação de qualidade (alunos, professores e servidores) há um bom tempo sonham com um espaço propício ao desenvolvimento das múltiplas capacidades dos discentes, acho a reforma pleiteada é de extrema relevância”, defendeu.

Abuso na USIP

Muito grave a denúncia veiculada por setores da imprensa sobre um diretor da Unidade Socioeducativa de Internação de Provisória (USIP), que estaria sendo acusado de, supostamente, ter estuprado uma servidora da unidade. A Fundação Renascer afastou o suspeito de suas funções, temporariamente. Este assunto requer todo o cuidado para que ninguém venha a ser prejudicado injustamente, mas que também nada venha a ser “acobertado” ou “abafado”. A coluna segue de olho…

Nota da Renascer

Por nota, a Fundação Renascer disse que “não compactua com qualquer ato violento ou criminoso por parte de nenhum servidor e que, caso se confirme o fato, providenciará a destituição do diretor das funções, devendo ele responder às autoridades competentes”.

A funcionária registrou Boletim de Ocorrência e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. A informação é que, a partir de segunda-feira (6), o atual diretor do CENAM, Júlio Reis, responderá pela USIP.

Legião no TTB I

O que era para ser apenas um tributo a uma das maiores bandas de rock deste país – a Legião Urbana – transformou-se em um grande espetáculo e agora se prepara para marcar a memória do público sergipano no mais aclamado espaço de shows de Sergipe, o Teatro Tobias Barreto. O show acontece no próximo dia 31, a partir das 21h30 e o 2º lote dos ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TTB, na Litoral 655 (Centro e Shopping Prêmio), no Clube Melissa (Shopping Riomar) e na Hitz (Shopping Jardins). Também podem ser adquiridos no WWW.GUICHEWEB.COM.BR

Legião no TTB II

A histórica, rebelde e incansável Vértice, repaginada e atualmente formada por Luis Alberto, Adriano Tavares, Matheus Alcântara, Alessandro Mongini e Francisco Junior, de forma fantástica, tem trabalhado este surpreendente show dedicado à memória de Renato Russo e dos demais integrantes. Porem a energia dos músicos da Vértice, somada uma grande produção, vão proporcionar um belo espetáculo para aqueles que desejarem reviver os anos 80 e 90 através da poesia da Legião Urbana.

Legião no TTB III

Um baú da Legião Urbana está para ser aberto novamente e a Vértice terá a honra de cumprir esta tarefa. A expectativa dos organizadores é que as músicas de Renato Russo, 25 anos após sua morte, ainda inspirem jovens a fazer arte com a alma e o coração. A realização é da VIVA EVENTOS.

