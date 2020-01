VEREADOR DE ARACAJU, AMÉRICO DE DEUS, EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO

04/01/20 - 06:21:57

O vereador Américo de Deus (Rede) vem por intermédio desta nota, informar que, enquanto exerceu mandato como Presidente do Clube do Banese, durante o período de Agosto de 2011 à Janeiro 2017, considerando reconduções, sempre pautou a sua gestão com transparência, ética, dedicação e entrega ao seu ofício honrando e fazendo a melhor aplicação possível de todos os recursos empregados para o clube em prol deste e dos respectivos associados.

No que pertine à época da condecoração com o título de cidadão aracajuano ao senhor Gilvan de Sousa Santos, esta se deu apenas em 2018, quando o parlamentar não fazia mais parte da presidência da instituição por ter renunciado ao mandato no início de 2017 em face da incompatibilidade das funções de presidente do clube e vereador.

O reconhecimento imputado ao senhor Gilvan de Sousa Santos se deu em virtude da lisura e imparcialidade do seu trabalho durante anos à frente do Banco do Estado de Sergipe, moção que teve o aval e referendo de grande parte dos funcionários da Instituição.

É bastante leviano e suspeito associar uma homenagem a uma espécie de exclusão do dever de ofício (vista grossa), colocando em cheque a hombridade do senhor Gilvan de Sousa Santos, quanto a deste vereador, da instituição e de todo o Conselho Fiscal do Clube que possui autonomia para aprovar as contas do Presidente do Clube e é nomeado de forma independente pela presidência do banco.

Destacamos ainda que todas as contas referentes à gestão Américo de Deus foram aprovadas de forma unânime pelo conselho e, mesmo assim, se houver qualquer suspeita de irregularidades, a qualquer tempo, as mesmas podem ser encaminhadas para todos os Órgãos de Controle como o Tribunal de Contas e Ministério Público para apurar.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e contamos com a compreensão de todos os órgãos de imprensa, respeitando o nosso direito de resposta, para publicar esta nota.

Grato!

José Américo Santos de Deus

Vereador

Rede Sustentabilidade