18 CONCURSOS PÚBLICOS ABREM INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA PARA 1,4 MIL VAGAS

05/01/20 - 10:18:25

Cargos são de todos os níveis de escolaridade; salários chegam a R$ 18.996,27 na Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT).

Pelo menos 18 órgãos abrem as inscrições nesta primeira segunda-feira (6) do ano de 2020 para 1.362 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.996,27 na Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT).