ANIMAIS SOLTOS NAS RODOVIAS CONTINUAM CAUSANDO ACIDENTE COM VITIMAS FATAIS

05/01/20 - 08:02:34

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam provocando acidentes com vitimas fatais no interior do estado.

Desta vez, o acidente foi registrado no inicio da madrugada deste domingo (05) e as informações são de que um motoqueiro de pré-nome Aparecido, teria colidido com uma vaca no trevo do município de Amparo do São Francisco.

Devido a gravidade do ferimento ele morreu no local.