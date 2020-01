APOSTA DA LOTERIA FEDERAL SAI PARA GANHADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

05/01/20 - 09:37:59

Uma aposta feita em casa lotérica no município de São Cristóvão/SE conseguiu acertar o quarto prêmio da Loteria Federal, concurso 5.456, sorteio ocorrido durante a noite deste sábado, 03, em São Paulo/SP.

A aposta feita em Sergipe tinha o número 82.130 no bilhete, que foi sorteado no quarto prêmio e com valor de R$ 19.120,00 (dezenove mil e cento e vinte reais). O primeiro prêmio no valor de meio milhão de reais saiu para o bilhete de número 16.230, em aposta feita no município de Mogi das Cruzes/SP. Confira abaixo o resultado da Loteria Federal:

1º – 016230 – Mogi das Cruzes/SP

2º – 026300 – Rio de Janeiro/RJ

3º – 075054 – São Paulo/SP

4º – 082130 – São Cristóvão/SE

5º – 022813 – São Paulo/SP

Por: Portal de Notícias Edelson Freitas