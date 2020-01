Homens tentam assaltar policial e um apanha de populares

05/01/20 - 08:37:26

Bandidos azarados. Assim estão sendo chamados dois elementos que tentaram roubar um veículo de um policial nesta sábado (04) no estacionamento de uma agência bancária em Aracaju e um acabou sendo espancado pela população.

As informações são de que dois elementos abordaram a vitima no estacionamento da agência usando uma arma de brinquedo, porém o policial reagiu e entrou em luta corporal com um dos elementos, que conseguiu fugir.

O assaltante foi seguido pelo policial e na avenida Tancredo Neves ele foi imobilizado por populares que terminaram batendo no assaltante até que a policia chegasse.

Com alguns hematomas, o assaltante que seria de Itabaiana, foi preso.