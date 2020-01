FAB ABRE 156 VAGAS PARA ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou, nesta quinta-feira (19), as Instruções Específicas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS), para ingresso em janeiro de 2021.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2020 no endereço https://ingresso.eear.aer.mil.br/, onde também podem ser encontradas todas as informações relativas à seleção. O valor da taxa é R$ 60,00.

As 156 vagas são destinadas a cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que atendam aos pré-requisitos, às condições e às normas estabelecidas nas Instruções Específicas, para serem habilitados à matrícula no EAGS /2021.

As vagas serão distribuídas as seguintes especialidades: Eletrônica (BET) Administração (SAD), Enfermagem (SEF), Eletricidade (SEL), Informática (SIN), Laboratório (SLB), Obras (SOB), Pavimentação (SPV), Radiologia (SRD) e Topografia (STP). Das vagas abertas, 20% ficam reservadas para os candidatos negros.

Para serem habilitados à matrícula, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio (para todos os candidatos) e Curso Técnico de Nível Médio. O processo seletivo é composto por provas escritas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Especializados (relativos à especialidade a que concorre o candidato), além de inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental. As provas escritas estão previstas para ocorrer em 26 de abril de 2020.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), em 10 de janeiro de 2021, para habilitação à matrícula no curso.

Após a formatura na instituição de ensino, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será classificado em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.

Fonte: FAB