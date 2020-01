JOVEM É EXECUTADO A TIROS EM CALÇADÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

05/01/20 - 07:45:39

Um jovem identificado como Michael Agnaldo Moreira, foi morto a tiros no inicio da noite deste sábado (04) nas imediações do Calçadão Nivalda Lima de Figueiredo, no município de Itabaiana.

Michael Agnaldo foi atingido pelos tiros quando estava como passageiro de moto táxi, e não há informações sobre a autoria do crime e a motivação. Ele foi abordado por um veículo que encostou na lateral da moto e um dos ocupante efetuou os disparos.