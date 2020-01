Médico Breno Leonardo morre enquanto praticava remo na Praia do Viral, em Aracaju

05/01/20 - 18:08:04

O médico anestesiologista Breno Leonardo de Alcântara Mendonça, 45 anos, morreu na tarde deste domingo (05) na Praia do Viral, na região do Mosqueiro, vitima de intarto, enquanto praticava stand up na orlinha Por do Sol, em Aracaju.

Breno se sentiu mal e começou a vomitar quando passou mal e começou a receber os primeiros socorros por um médico que também praticava o esporte. Ele chegou a ser levado às margens mas morreu de infarto.

As informações são de que Breno estava treinando para participar de torneio de stand up fora do Estado.

O médico deixa um filho. O velório acontece na Osaf da Rua Itaporanga, no Centro. Ainda não se tem informações sobre o sepultamento.