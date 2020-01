Polícia prende homem acusado de estuprar duas adolescentes dentro de ônibus coletivo

05/01/20 - 10:11:57

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam neste sábado (04) um homem acusado de abusar de duas adolescentes dentro de ônibus coletivo em Aracaju.

As informações são de que os policiais realizavam patrulhamento no Bairro Farolândia, quando populares informaram que um indivíduo teria tentado estuprar as garotas, sendo uma menor de idade, dentro do ônibus.

Os policiais agiram rápido e conseguiram localizar e identificar o suspeito e as vítimas e em seguida foram conduzidos para delegacia para realizar os procedimentos legais.

Munir Darrage