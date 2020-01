PROCON DIVULGA PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS ESCOLARES EM ARACAJU

05/01/20 - 09:26:21

O período de férias escolares é também de busca pelos itens da lista de materiais escolares. Para auxiliar os responsáveis por esta tarefa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulgou, uma pesquisa comparativa de preços.

O levantamento desenvolvido pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), nos dias 26 e 27 de dezembro, obteve os valores aplicados para 35 produtos. Foram visitados oito estabelecimentos comerciais, na capital, possibilitando a identificação da variação de preço para cada item, além do monitoramento de mercado.

Entre os produtos pesquisados estão a cartolina, cola branca, tesoura simples sem ponta, papel crepom, pasta com elástico, régua simples 30cm, minidicionário, jogo pedagógico, massa de modelar, dentre outros.

“A pesquisa permite que o consumidor realize uma consulta prévia aos valores dos produtos, possibilitando o planejamento das compras, inclusive, ampliando as alternativas para gerar maior economia”, pontuou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Para a caixa de lápis de cor grande, com 24 unidades, foi encontrada uma variação com maior preço de R$21,00 e o menor de R$8,00. Já para o jogo pedagógico foi registrado o maior preço de R$ 44,70 e o menor de R$ 4,50.

Confira a tabela completa.

Atendimento

Para esclarecimento de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso o consumidor deseje registrar reclamações na sede do órgão, pode agendar o atendimento presencial por meio do serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, onde terá acesso aos dias e horários disponíveis. O órgão está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.