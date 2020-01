PROPRIÁ: PREFEITO DEMITE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E SURPREENDE POPULAÇÃO

05/01/20 - 08:59:04

Na manhã desse sábado (04) a população de Propriá amanheceu sem entender a Demissão do Secretário Rafael Sandes, da Secretaria Municipal de Educação.

Em pleno início de 2020, prestes a iniciar o ano letivo, a população de Propriá amanheceu sem entender a demissão do Professor Rafael Sandes, que diante da Pasta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Propriá implantou vários serviços que possibilitaram que a Secretaria fosse reconhecida pela população, evidenciando o nome de Rafael Sandes como um dos pouquíssimos Secretários que contribuíram por meio de ações públicas para evidenciar o nome da Gestão até o momento.

Rafael Sandes, apesar de jovem, demonstrou ter uma visão muito ampla no serviço público, estabelecendo boa relação com os profissionais da Educação Pública Municipal e implantando diversas ações como o ensino em tempo integral na Educação Infantil, ampliando para o Ensino Fundamental, em 2019, a oferta do atendimento em creche para crianças de 3 anos, um projeto exitoso de alfabetização, a retomada do Encontro Cultural, o Festival de Cultura e Arte e várias ações no Esporte.

Procurado pela reportagem do FaxAju, Rafael Sandes confirmou a notícia, afirmando que “há um tempo a relação com a gestão estava desgastada, justamente por causa dos nossos acertos e da nossa transparência. Porém, os avanços que alcançamos e o reconhecimento da população são a certeza de seguimos pelo caminho certo. Não fizemos tudo o que queríamos, mas fizemos mais do que podíamos. Saio com a consciência de quem, ao longo desses 3 anos, agiu de forma transparente, honesta e compromissada, de quem sempre buscou respeitar e valorizar os servidores e de quem não mediu esforços para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade, especialmente através da Educação que, ao meu ver, é o maior instrumento na construção de uma sociedade mais justa. Seguirei atento, enquanto cidadão, cobrando para que não existam retrocessos e continuarei sonhando e lutando por uma cidade melhor para todos nós”, disse o secretário demitido.

De esquina em esquina circula a notícia de que outras demissões serão realizadas, e com base na fonte dessa informação essas mudanças na Estrutura Administrativa estão ocorrendo simplesmente porque o prefeito estaria se sente ameaçado pelo dinamismo e popularidade individual obtida por alguns poucos Secretários da sua administração, e ainda, pelo fato de que o Prefeito não vem obtendo ganho político com o bom desempenho de algumas pastas administrativas.