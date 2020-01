ACESE FARÁ SORTEIO DA PROMOÇÃO NATAL NO CENTRO PREMIADO NA SEXTA-FEIRA

06/01/20 - 15:58:17

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) realiza na próxima sexta-feira, 10, a partir das 15h, em sua sede, por meio de uma iniciativa do Núcleo Centro Forte, o sorteio de uma motocicleta e mais 5 vale-compras de mil reais, por meio da promoção Natal no Centro Premiado, em parceria com o Banese Card.

Foram centenas de compras em estabelecimentos que fazem parte da iniciativa, que desde junho realiza ações para o fomento do comércio na região do Centro Comercial de Aracaju, e ainda é possível participar, basta procurar um dos estabelecimentos credenciados.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, as iniciativas tornam o Centro de Aracaju um verdadeiro shopping a céu aberto, onde você encontra de tudo. “Temos uma grande diversidade de estabelecimentos que, graças ao período do Natal, resultou em um Centro ainda mais vivo, com segurança para os clientes e funcionando em horário estendido”, comemorou.

O sorteio é aberto ao público, além de ser transmitido também através das redes sociais da ACESE, sendo possível acompanhar através do Facebook e do Instagram da entidade.

Por Marcos Rodrigues Meneses