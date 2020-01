ACSP mostra que Sergipe arrecadou mais de R$ 12 bilhões de impostos no ano de 2019

06/01/20 - 10:27:21

O levantamento realizado pelo ‘Impostômetro’, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostrou que o estado de Sergipe arrecadou mais de R$ 12,1 bilhões em impostos em 2019, o que corresponde a 0.43% do total que foi recolhido por todos os estados brasileiros.

Comparado com o ano de 2018, o Sergipe arrecadou R$ 1 bilhão a mais. Segundo a ACSP, do dia 1º de janeiro deste ano até o domingo (05), já foram mais de R$ 20 milhões recolhidos em impostos em todo o estado de Sergipe.

Aracaju lidera o ranking com mais de R$ 659 milhões de impostos recolhidos no ano passado. Em seguida, aparecem os municípios de Nossa Senhora do Socorro com mais de R$ 50 milhões, Barra dos Coqueiros com arrecadação superior a R$ 44 milhões e Laranjeiras com cerca de R$ 19 milhões.

Com informações do G1/SE