Amor de Mãe- Raul convida Sandro para morar com ele: ‘Quero ser seu pai de verdade’. Ele está tentando correr atrás do tempo perdido

Raul (Murilo Benício) está tentando correr atrás do tempo perdido. Desde que soube que Sandro (Humberto Carrão) é seu filho com Vitória (Taís Araujo), o empresário tem feito de tudo para se aproximar do rapaz.