AV Beer integra o quarto dia do Fest Verão Sergipe 2020

06/01/20 - 10:39:10

O forró de Ávine Vinny vai marcar o quarto dia de Fest Verão Sergipe no próximo sábado, 11 de janeiro. Com o seu projeto AV Beer, o cantor apresentará um show repleto de novidades, sem deixar de lado clássicos de sua carreira como “Tô limpando você da minha vida”, “Namorar escondido” e “Tô fechado com ela”.

Quem também promete balançar a Arena de Eventos com muito axé são os irmãos Rafa & Pipo Marques. No repertório da dupla, sucessos estourados “Que Saudade de Você Bebê”, “Se o Passarinho Voou” e “Virando o Copinho”.

A festa ocorrerá na Arena de Eventos, localizada no bairro Coroa do Meio, e terá início às 15 horas, com abertura dos portões. Os ingressos são limitados e estão à venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping. Mais informações através do telefone (79) 3219-2069.

Por Osanilde Oliveira

Foto assessoria