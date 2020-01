Bom Sucesso- Paloma se desespera com prisão de Marcos: ‘Eu devo tá num pesadelo’. Filho de Alberto sofre por acusação injusta

Paloma (Grazi Massafera) foi pega de surpresa com a prisão de Marcos (Romulo Estrela) e, a costureira tenta entender o que está acontecendo na sua vida. Enquanto Diogo (Armando Babaioff) comemora no hotel sua vingança contra o casal, riscando o rosto dos dois do seu ‘mural do ódio’, Maloma sofre a distância.