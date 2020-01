BPTUR PRENDE HOMEM POR FURTO EM LOJAS DE SHOPPING NA ZONA SUL DA CAPITAL

06/01/20 - 14:01:41

Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam neste domingo (05), um homem por suspeita de furto em lojas de um shopping da Zona Sul da Capital.

Durante à tarde, a equipe foi informada de que um homem estava em um ônibus de transporte coletivo, após furtar objetos de lojas de um shopping.

Com a identificação do ônibus, os policiais prenderam o suspeito. Com ele, foram encontrados os produtos do furto, os quais foram reconhecidos pelas testemunhas.

Os materiais apreendidos e os envolvidos no caso foram encaminhados à delegacia para adoção das providências cabíveis ao caso.

Com informações de Ascom PM/SE