Busca pelo corpo perfeito incentiva atividade física no verão

06/01/20 - 17:06:51

A prática esportiva exige orientação com profissional de Educação Física

Por: Suzy Guimarães

Manter uma vida fitness está entre as principais promessas para o verão. Para alcançar esse objetivo boa parte das pessoas procura a atividade física. Mas esses exercícios precisam ser orientados por profissionais de Educação Física e alimentação adequada. Entre as práticas escolhidas, a corrida desponta como uma das mais procuradas do momento. Quem explica é o coordenador de Educação Física da UNINASSAU Aracaju. Cleilson Albuquerque.

“Não só a busca do corpo perfeito, mas também a necessidade de alcançar a longevidade vem levando as pessoas a procurar os Ele adverte que para o exercício ser benéfico, é necessário manter uma rotina disciplinada, observar a alimentação e aprender a respirar de forma correta, além de fazer uma boa avaliação. “A avaliação oferece segurança para as pessoas. Podem ocorrer até óbitos se a pessoa não estiver preparada de fato”, ressalta o professor.

“É preciso levar em consideração a imensa adesão à prática de corridas por parte da população o que passa a exigir desses atletas, nem sempre profissionais, maior atenção as técnicas que envolvem os exercícios físicos. Ele ressalta que é preciso entender alguns aspectos técnicos. Dentre eles, os parâmetros relacionados ao desempenho nas corridas e provas de longas distâncias, aquelas chamadas de endurance ou de ultraendurance

O professor atenta para a importância de conhecer sua capacidade aeróbica. Para que isso aconteça, ele deve procurar seguir alguns parâmetros para se proteger. “É importante que as pessoas antes de iniciar qualquer prática esportiva, principalmente a corrida, que exige muita capacidade aeróbica, façam um teste de esforço com um bom profissional”, orienta o professor.

Oxigênio

Albuquerque alerta que o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) pode ser considerado o ponto mais importante para os corredores de fundo, sobretudo pelas fortes relações entre o consumo máximo de oxigênio e o desempenho nas provas de longas distâncias. O professor observa que há outros aspectos como o processo de avaliação física que não pode ser esquecido.