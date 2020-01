COLEGIADO VAI ANALISAR O QUESTIONAMENTO DE CLÓVIS SOBRE DECISÃO DO STF

06/01/20 - 15:08:13

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, convocou nesta segunda-feira (06) para a próxima quinta-feira (09), às 10 horas, uma Reunião Administrativa com os demais conselheiros da Corte para examinar questionamento apresentado pelo conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, no âmbito do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre sua reintegração ao cargo.