CPTRAN recupera veículo abandonado na região do Viral, no Mosqueiro

06/01/20 - 12:32:46

Equipes da CPTRAN em patrulha rotineira, encontrou um veículo abandonado na região da praia do Viral, na região do Mosqueiro, nesta manhã de segunda, 06 de janeiro.

O veículo estava com caracteristicas de depredação e foi conduzido a delegacia para o procedimento legal no intuito de ser informado da recuperação do veículo ao proprietário.

Fonte: CPTRAN