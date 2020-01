CPTRAN REGISTROU 151 PRISÕES POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA CAPITAL EM 2019

06/01/20 - 16:11:44

385 pessoas foram autuadas em Aracaju pela Lei Seca e 151 prisões por embriaguez ao volante

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realizou várias operações durante o ano de 2019 com o objetivo de aumentar a ostensividade policial militar nos corredores de trânsito de Aracaju, bem como coibir os cidadãos que por ventura insistiram em infringir o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durantes as ações, foi registrada uma redução de 14% no número de acidentes de trânsito que geraram lesões ou óbitos na capital. Em 2018, foram registrados 901 sinistros, enquanto em 2019 registrou-se 774. Com relação aos acidentes com óbitos, o órgão registrou um aumento nos números, sendo 19 em 2018 e 28 casos no ano de 2019.

Sobre a operação Lei Seca

A operação Lei Seca foi enfatizada em todas as blitz realizadas pela CPTran e contabilizou 385 autuações e 151 prisões por embriaguez ao volante em 2019.

Os dados também apontam que 12 veículos com restrição de roubo/furto foram recuperados, 25 flagrantes por suspeita de tráfico ilícitos de drogas e 20 pessoas presas por suspeita de roubos e furtos na capital.

O comandante da CPTran, capitão Silveira, destacou o empenho dos policiais e enfatizou que as operações também servem para conscientizar os motoristas a não ingerirem bebidas alcoólicas antes de dirigir.

“Tivemos muito trabalho para ser realizado pelas nossas guarnições no ano passado, que estão de parabéns por todo serviço prestado a sociedade. Esperamos que 2020 seja mais intenso o trabalho, mas que, ao mesmo tempo, a criminalidade reduza em nossa cidade, pois o nosso maior objetivo não é prender, mas sim evitar que o crime aconteça”, concluiu o capitão Silveira.

Fonte: PM/SE