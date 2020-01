Dirigente de Sindicato Rural é eleito conselheiro da Escola Nordeste da CUT

06/01/20 - 16:19:30

Dirigente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Aquidabã, Alberto Marques Santos, mais conhecido como Betinho, foi eleito conselheiro da Escola Nordeste de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

O secretário de Formação Sindical da CUT/SE, o professor Dudu, destacou que Betinho vai dar uma grande contribuição. “A Escola Nordeste é uma das Escolas de Formação da CUT mais importantes do Brasil. Sergipe ganhou muito com a escolha de Betinho como nosso representante, principalmente porque é um trabalhador rural e a CUT/SE é composta, em sua maioria, por trabalhadores do serviço público e trabalhadores urbanos. Os sindicatos rurais estavam distantes da CUT e foi através dele e da secretária de Meio Ambiente da CUT/SE, Maria José, que essa conexão foi reestabelecida, portanto, foi uma excelente escolha”, afirmou o professor Dudu, ex-presidente da CUT/SE.

Para Betinho, esta será uma grande oportunidade de aprendizado, pois, a formação representa a possibilidade de agregar, reunir os trabalhadores rurais e fortalecer a luta.

“Desde a Reforma da Previdência, o trabalhador rural vem sofrendo muitas perdas. É o fim da promoção de políticas públicas aplicadas pelo estado no campo, o fim do MDA que atuava no campo fortalecendo a agricultura familiar, o fim de diversas políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, desde a entrada do ilegítimo Temer e a continuidade de sua política no Governo Bolsonaro. Nesse contexto devastador, a formação é um momento fundamental de união dos trabalhadores rurais, servidores públicos e trabalhadores da cidade. Só através da união conseguiremos recuperar todos os direitos que estão sendo tirados de nós”, observou o conselheiro da Escola Nordeste de Formação da CUT.

Por Iracema Corso

Foto assessoria