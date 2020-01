Edvaldo comunica à direção estadual do PCdoB sua desfiliação e fica sem partido

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, reuniu-se nesta segunda-feira (06) com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e comunicou a sua desfiliação. Edvaldo foi filiado à legenda por 39 anos

“Comuniquei oficialmente ao PCdoB que irei me desfiliar do partido. Foram 39 anos de muita luta, de uma atuação vitoriosa e de uma relação de muito respeito. Mas acredito que chegou a hora de construir um novo projeto e por isso dei entrada no meu pedido de desfiliação”, afirmou Edvaldo.

No momento ele disse que a legenda continuaria integrando o seu bloco político e com participação na gestão “contribuindo na construção de uma cidade melhor”. A saída de Edvaldo do PCdoB já circulava nos meios de comunicação por algum tempo, mas só agora ele decidiu oficiar seu afastamento.