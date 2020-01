Emendas de Zezinho destinam recursos para educação, agricultura e infraestrutura

06/01/20 - 13:21:00

Recursos serão investidos na aquisição de equipamentos para escolas estaduais de Laranjeiras, em poços artesianos na zona rural e na capacitação do homem do campo

Após um ano de muito diálogo com comunidades, municípios e a população sergipana, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou Emendas Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 229/2019 para o ano de 2020. No total, o parlamentar destinou R$ 1.131.667,79 que serão distribuídos em ações voltadas às áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Infraestrutura e Agricultura.

“Pela primeira vez, os deputados estaduais sergipanos tiveram a oportunidade de destinar emendas impositivas para fortalecer ações nos municípios. Nosso objetivo foi garantir que cada recurso seja aplicado no atendimento aos anseios da população. Construímos nossas emendas a partir do diálogo e da identificação de demandas in loco. Sem dúvida, ajudarão no cuidado com as pessoas e no aprimoramento dos serviços prestados. São poucos os recursos, mas é o início de um grande momento”, afirmou.

No segmento da Educação, o Colégio Estadual Professora Zizinha Guimarães e a Escola Estadual Cônego Filadelfo, ambos em Laranjeiras, receberão investimentos para aquisição de equipamentos para as salas de aula e laboratórios de informática. Já a Escola Estadual João Ribeiro, também em Laranjeiras, contará com recursos para reforma e pintura do prédio, além da aquisição de equipamentos para as salas e o laboratório.

“Fui convidado para debates no Colégio Zizinha Guimarães e pude ouvir os alunos e a comunidade escolar, que me mostraram as necessidades da unidade. Conversei também com membros da União Municipal dos Estudantes de Laranjeiras, que explicaram as demandas das demais escolas, a exemplo do João Ribeiro, que precisa de uma reforma estrutural”, relembrou o parlamentar.

O deputado Zezinho Sobral também pensou no homem do campo e indicou emendas para perfuração de Poços Artesianos para vários municípios, a exemplo de Tomar do Geru, Cristinápolis e Itaporanga D’Ajuda.

Sobral ainda incluiu parte dos recursos para o Programa de Promoção Social Saúde no Campo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). “A qualificação profissional do trabalhador do campo é essencial para que ele desempenhe suas funções no cotidiano. Pensando nisso e sabendo dessa necessidade, sugerimos investimentos para aquisição de equipamentos para Sindicato de Trabalhadores Rurais (FETASE) e para a capacitação membros dos sindicatos de produtores rurais através de cursos de formação profissional rural (inseminação artificial, aplicação de defensivos agrícolas, tratorista, casqueamento, vaqueiro) e promoção social (artesanato, doces e salgados, corte e costura)”, detalhou o deputado, que também aportou, através das emendas impositivas, recursos para melhorias na Rede Materna de Sergipe, a exemplo do Centro Obstétrico Leonor Barreto Franco, conhecido como Maternidade de Capela, e do Hospital Santa Isabel, em Aracaju.

No setor de infraestrutura, Zezinho Sobral destinou parte dos recursos para obras de drenagem da rua Adolfo Barreto (popular rua do Mercado), no bairro Pedra Branca, em Laranjeiras.

Fonte e foto assessoria