Empresários do comércio apresentam alto grau de confiança na economia

06/01/20 - 16:45:41

O departamento de economia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, analisou a pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com os empresários do comércio sergipano. A pesquisa apontou o mais alto nível deste ano, caracterizando uma animação geral entre a classe empresarial com as vendas do comércio neste período final de ano. O indicador principal foi o melhor do ano, apontando 127,9 pontos. O crescimento foi de 10 pontos em relação ao mês de dezembro do ano passado. As empresas de micro e pequeno porte, com até 50 funcionários, apresentaram o indicador de 127,6 pontos. Já as empresas com mais de 50 funcionários elevaram sua confiança, apontando 143,9 pontos. Os dois indicadores foram os melhores de 2019.

Para o final do ano, a confiança dos empresários que trabalham com vendas de bens não duráveis atingiu 136,7 pontos. As empresas que lidam com bens semiduráveis indicaram 126,9 pontos. A empresas que trabalham com bens duráveis fecharam o ano com o indicador apontando 124 pontos. Nos dois primeiros casos, os indicadores foram os melhores do ano. Para as empresas que vendem produtos duráveis, o indicador é o melhor dos últimos oito meses.

Ânimo entre o comércio

Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, comentou os resultados da pesquisa e comemorou o ânimo dos empresários. Para ele, a economia está com sinais claros de recuperação e há uma tendência de aceleração no volume de vendas do comércio no estado. “Os resultados desse final de ano são muito animadores, o crescimento de 10 pontos diante do ano passado, indicam que a economia está mais estável e o público voltando para as lojas. Estamos com elevação no número de empregos, com mais de seis mil novos empregos gerados nos últimos dois meses e isso coloca novas pessoas no mercado consumidor. O décimo-terceiro salário e a ampliação do saque imediato do FGTS também ajudaram o público a voltar para as lojas e isso está sendo muito bom para o comércio sergipano. Essa animação do empresário é o reflexo da volta dos consumidores às lojas nesse final de ano. O que é muito bom, pois vai ajudar a gerar mais receita para as empresas e ainda mais empregos para nosso povo”, comentou Laércio Oliveira.

Por Márcio Rocha