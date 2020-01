Hospital Regional de Socorro realizou 960 cirurgias ortopédicas de mão em 2019

06/01/20 - 13:03:45

O Hospital Regional José Franco, em Nossa Senhora do Socorro, que abrange a Região Metropolitana de Aracaju, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou 97.142 atendimentos no ano de 2019, o que dá uma média de 8.095 assistências mensais, segundo estatística da unidade hospitalar. Do total de atendimentos, apenas 3.864 casos, egressos da clínica médica, da obstetrícia e da ortopedia geraram internamentos. As cirurgias ortopédicas de mão somaram 960, número bastante expressivo, importante passo dado pelo Governo com a abertura do centro cirúrgico, em julho de 2018, para as cirurgias ortopédicas da especialidade de mão que zerou a fila dessas urgências do Estado.

A obstetrícia puxou o número de internamentos com 1.710 casos contra os 1.344 da clínica médica. Os demais pacientes receberam alta em até 24 horas, o que significa dizer que, em 2019, o atendimento à baixa complexidade superou a casa dos 90%, conforme observa a superintendente da unidade, Iza Conceição Leó do Prado.

“Recebemos 97.142 pacientes e somente 4.014 ficaram internados, ou seja, 93.128 usuários tinham problemas de saúde que podiam ser resolvidos em Unidades de Pronto Atendimento ou na Atenção Primária”, alertou a superintendente, destacando, no entanto, que a unidade hospitalar é porta aberta como preconiza o Ministério da Saúde.

O ano de 2019 foi também de inovações e melhorias para os profissionais e pacientes do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro. A gestão conseguiu fechar as escalas de obstetras e pediatras da sala de parto, bem como de enfermeiros, e caminhando para zerar as deficiências nas escalas diurnas dos dias úteis na área de clica médica. Além do mais, implantou os colegiados gestores semanal e mensal (ampliado);

A oferta do exame de ultrassonografia na própria unidade, a climatização de todas as áreas do hospital e a presença de equipes de manutenção na unidade para eventuais reparos em tempo oportuno foram outros avanços conquistados em 2019, segundo Iza Conceição do Prado.

Outra melhoria que se destaca entre as ações de 2019 foi a implantação da Sala de Apoio à Amamentação. Vários outros projetos estão em fase de implantação como a Assessoria de Dados, Informações e Indicadores e a reforma de centro obstétrico. De acordo com Iza Prado, o número de internamentos obstétricos dobrou. “É um detalhe importante esse aumento, foi com qualidade. Nós tínhamos em janeiro uma taxa de cesarianas de 45%, e chegamos a 26%, ou seja, foi reduzido o número de partos cesáreos, sendo um indicador de qualidade já que estamos em uma maternidade de risco habitual”, destaca.

Ainda de acordo com Iza, outro avanço foi o monitoramento eletrônico da taxa de ocupação do hospital; tempo de permanência do paciente; taxa de mortalidade, inclusive nas primeiras 24 e 48 horas; e outros indicadores, incluindo da maternidade”, explicou Iza Prado.

