I Open de Tênis de Campo APCEF/SE nos dias 25 e 26 de janeiro

06/01/20 - 06:17:36

Sua paixão é Tênis? Então se liga na nossa programação esportiva de janeiro. Nos dias 25 e 26 de janeiro (Sábado e Domingo), a nossa associação realiza o I Open de Tênis de Campo APCEF/SE (Categorias Masculino e Feminino).

Os vencedores terão premiação de R$ 300 de consumação no Bar da APCEF/SE + troféus. Taxa de Inscrição no valor de R$ 50. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (79) 98135-7061. A gente se encontra lá!

Por Iracema Corso