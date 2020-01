Jovem Embaixador sergipano embarca para intercâmbio nos Estados Unidos

06/01/20 - 13:41:00

O estudante Esdras Santos Góis embarcou na manhã desta segunda-feira, 06, para Brasília, onde passará cinco dias e segue para o intercâmbio promovido pelo programa Jovens Embaixadores 2020, executado pela embaixada americana. O jovem é aluno do 3º ano do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, e representará Sergipe ao lado de mais 49 colegas de todo o país que o acompanharão no intercâmbio entre os dias 10 e 29 de janeiro deste ano.

Ao chegar em Washington D.C., Esdras fará o translado para a cidade de Reno, no estado de Nevada, onde irá morar com uma família da cidade para vivenciar a cultura local. O programa é uma iniciativa da embaixada americana e busca proporcionar aos estudantes do ensino médio com excelente desempenho escolar, fluência em inglês e engajamento em iniciativas de impacto social, experiência de viagem e estudo de língua estrangeira, além de um mergulho nas rotinas de diferentes estados americanos.

Dominando a língua inglesa com grande fluência, o jovem embaixador confessa que nunca frequentou cursos de idioma, tendo aprendido o inglês sozinho por meio de jogos e filmes. “Aprendi a falar inglês sozinho. Estou imerso nessa língua desde a infância. Comecei a aprender com jogos eletrônicos e assistindo a séries e filmes. Recentemente até dei aulas de inglês. Foi tudo de maneira autodidata”, explica.

Para a professora Célia Gil, coordenadora estadual do Programa Jovens Embaixadores e técnica da Assessoria Internacional da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), essa é uma conquista a ser comemorada. “Nós, da Seduc, estamos muito felizes com essa vitória de Esdras, que irá conhecer mais sobre a cultura americana, aprimorar o idioma e terá a oportunidade de conviver com jovens de todo o Brasil durante o intercâmbio, socializando informações e experiências que mudarão sua forma de enxergar o mundo. Essa vitória prova a competência dos nossos estudantes. Parabenizo também os professores do Clube Inglês do Atheneu que também foram essenciais na preparação de Esdras”, declarou.

Fonte e foto ascom SEDUC