Morador de rua sergipano morre após ser queimado vivo enquanto dormia em São Paulo

06/01/20 - 14:22:14

Um sergipano morador de rua, identificado como Carlos Roberto Vieira da Silva, foi queimado vivo enquanto dormia em São Paulo.

As informações são de que o sergipano chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hispital de Tatuapé, mas não resistiu às queimaduras e morreu nesta segunda-feira (6).

A Polícia apurou que Carlos Roberto dormia, na madrugada do domingo (5), numa calçada da Mooca, quando um homem aparece e colocou fogo no corpo dele. Um vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento exato em que as chamas se espalham sobre o homem.

As suspeitas de um crime começaram após um galão de gasolina ter sido encontrado no local. O recipiente foi apreendido e encaminhado para perícia.

Com informações foto do site R7