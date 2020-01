MOTORISTA PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO, BATE EM UMA CANCELA E MORRE

06/01/20 - 05:38:34

O motorista de um veículo de passeio morreu na tarde deste domingo (05) após perder o controle da direção e bater em uma cancela.

O acidente foi registrado na Rodovia Estadual SE-170, que corta o Povoado Candeias, município de Moita Bonita.

As informações do BPRv são que o acidente foi provocado por uma saída de pista, após o motorista perder o controle da direção do veículo e bater em uma cancela.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima já estava em óbito.