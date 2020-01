NAT REALIZA RECRUTAMENTO DE CANDIDATOS PARA EMPRESA DE TELEMARKETING

06/01/20 - 08:54:34

O Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão Social iniciou nesta segunda-feira (06) o recrutamento de candidatos para 760 vagas de atendente de telemarketing.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter mais de 18 anos, ensino médio completo, morar em Aracaju ou nas cidades circunvizinhas (Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão), já ter sido dispensado do Exército (no caso dos homens), tenha curso de informática básica, e disponibilidade integral ou, no mínimo, tarde/noite/madrugada.

Já os interessados que ainda não têm cadastro, precisam levar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovante de residência e de escolaridade, RG e CPF para registro no Sistema Nacional de Emprego (SINE). O recrutamento vai até a sexta-feira (10), no turno da manhã, no NAT/SEIT Matriz.

Os candidatos serão encaminhados para seleção em data e horário a serem definidos pela empresa, e aqueles que forem selecionados deverão participar de um curso preparatório.

O NAT/SEIT Matriz fica localizado na Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José.