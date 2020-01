NUTRICIONISTA ALERTA PARA CUIDADOS COM INTOXICAÇÃO ALIMENTAR NO VERÃO

06/01/20 - 05:07:04

Teve início a estação mais quente do ano: o verão. Período em que as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos que os de outras estações, além de ser uma ocasião de férias. É nesse período também que aumentam os casos de intoxicação alimentar, pois, as altas temperaturas contribuem para a multiplicação das bactérias. Por isso, nutricionistas alertam para alguns sinais que o organismo dá quando não está bem.

Os sintomas de febre, diarreia e vômitos são os principais. Como é difícil identificar uma comida contaminada, o segredo é fazer uma higienização correta dos alimentos, principalmente frutas e verduras. Aparentemente, o alimento contaminado tem grande quantidade de bactéria e toxinas, mas não apresenta alteração aparente. Já a comida estragada tem seu sabor, cheiro e aspecto alterados.

A nutricionista e gerente do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Sieune Roberta, explica que durante o verão as pessoas devem aumentar os cuidados com as doenças transmitidas por ingestão de alimentos ou água contaminada.

“Nessa época elas se desenvolvem por causa das altas temperaturas que provocam uma deterioração mais rápida dos alimentos. Assim, a atenção deve ser redobrada com a refrigeração dos alimentos, cuidados na compra de alimentos nos supermercados (balcões ou freezers abertos), de preferência levar frutas bem lavadas e acondicionadas de forma apropriada quando formos a praia e, principalmente, aquelas ricas em água e que ajudam a evitar a desidratação”, explicou.

Uma dica importante também é observar os lacres das bebidas enlatadas e a higiene de lanchonetes e barracas de praia antes de comprar qualquer tipo de alimento. Mas, o ideal ainda é beber muita água, sucos de frutas da estação, água de coco, evitando alimentos gordurosos, frituras e preparações que se estragam mais rapidamente nas altas temperaturas.

Fonte: SES