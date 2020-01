O meu Sergipe “ostenta” o 5° lugar como Estado mais pobre do país

06/01/20 - 13:14:14

Como sergipano, é frustrante ver o meu Sergipe figurar nessa triste colocação.

Ademais, nesse momento de polarização política que não vai levar a lugar algum, precisamos de imediato superar e discutir os reais problemas que acometem na cidade de Aracaju e no Estado com possíveis soluções baseados em evidências.

E o que de fato me chamou atenção, como o estado de Tocantis com o PIB MENOR que Sergipe consegue resultados satisfatórios no IDEB? (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas).

Como explicar isso?

Qual segredo do sucesso em Tocatins?

O que falta em Aracaju e Sergipe? Gestão pública? Penso que SIM.

Não é vergonhoso isso?

O que pensam os Vereadores, os deputados(as) o prefeito, o governo de Sergipe? Não se sentem incomodados?

O que pensam os Professores, o Sintese, o Sidpema e o povo em que em sua maioria tem seus filhos matriculados na escola pública?

A verdade é que Virou REGRA dizer que Falta dinheiro para isso para aquilo. Mas não faltou dinheiro para os vereadores e o prefeito que juntos decidiram aumentar seus salários. E em seguida com a pressão popular foi anulado o vergonhoso aumento.

Não faltou dinheiro para Deputados requerem suas aposentadorias as custas do Estado.

Portano, não resta dúvida que se quisermos avançar naquilo que verdadeiramente interessa ao povo sergipano precisamos deixar de lado essa polarização fajuta.

Por Thieryson Santos – advogado