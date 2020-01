Obra deixa trânsito em trecho da avenida Rio Branco em meia pista nesta segunda, 6

06/01/20 - 06:28:45

A Prefeitura de Aracaju segue com a obra de infraestrutura do corredor Beira Mar e na próxima segunda-feira, 6, os trabalhos serão executados na avenida Rio Branco, no trecho entre o Espaço Zé Peixe (antigo Terminal Hidroviário) e a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), e o trânsito onde há frente de serviço ficará em meia pista.

Para evitar possíveis congestionamentos, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) recomenda aos condutores que seguirão pela via no sentido Sul (Centro/praias) o uso de rotas alternativas, como as avenidas Simeão Sobral, Coelho e Campos, e as ruas Capela e Arauá. O trecho estará devidamente sinalizado.

“A população deve ficar atenta às sinalizações e os agentes estarão atuando na região da Beira Mar para minimizar os impactos no trânsito, mas como toda obra causa transtornos, recomendados aos condutores o uso de rotas alternativas”, reforça o superintendente da SMTT, Renato Telles, ao assegurar que agentes de trânsito estarão na região, monitorando o tráfego e auxiliando os condutores.