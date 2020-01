Obras para o desenvolvimento

Sergipe inicia 2020 com boas perspectivas. Não superou todas as dificuldades, mas caminha firme para isso. Há sinal de luz no final do túnel e é o principio de uma boa escalada para dá passos certo à busca do desenvolvimento. Não deve se deixar esmorecer por estar entre os 10 Estados mais pobres do País, segundo dados levantados agora. O que vale é a partir dos sinais promissores para superação e vencer obstáculos que foram encontrados pelo caminho desde o primeiro de janeiro de 2019.

Chega-se há um ano político e a impressão é que tudo vai correr melhor. Não deve ser por aí. O Estado não vai recuar do que vem conquistando e chegará aos objetivos já traçados, independente das eleições municipais. O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem conversado com técnicos e ouvido políticos e parlamentares, para por adiante o seu projeto que recolocará Sergipe na posição que sempre esteve no cenário nacional. Sabe que não pode arrefecer e deve manter as conquistas que teve para promover crescimento real do Estado, que começa a respirar “sem o uso de aparelhos”.

Em uma dessas conversas que sugerem o trabalho de recuperação do Estado, um dos técnicos revela que está clara a necessidade de modernizar a ação de Governo com o servidor, principalmente respeitando os direitos de quem os tem, sem se preocupar com aqueles que arrogam esses direitos, mas não os têm. Admite que o Governo não pode continuar permitindo que um servidor público trabalhe apenas um dia e folgue quatro ou cinco. Lembrou que há sete anos não se dá aumento salarial, entretanto não se manteve os valores da época, registrando um crescimento vegetativo insistente, que não dá para justificar.

Claro que tudo isso tem que ser revisto urgentemente, doa a quem doer, porque se se manter o status quo, o equilíbrio fiscal jamais será alcançado. Uma das necessidades mais urgentes é ver e avaliar o tamanho do Estado, para estabelecer prioridades: “a construção de estradas que levam ao desenvolvimento não são aquelas que promovem vaidades políticas, mas que realmente sirvam para o escoamento de produtos gerados ou consumidos pelo Estado, ou que acelerem o turismo”, disse um técnico.

As construções de orlinhas em cidades do interior são atrações momentâneas, assim como rodovias que não ligam “nada” a “lugar nenhum”, como é o caso da estrada entre Propriá a Japoatã – apenas para dar exemplo – que não promove o crescimento da região e tem expressão apenas política. Quanto à ampliação do Calçadão nas praias às margens da Rodovia José Sarney, dará resultados porque o turismo dá respostas muito rápidas em termos de produtividade para Sergipe.

Há também um equívoco na construção de pracinhas, que há pouco tempo vão se desgastando e são abandonadas. As obras necessárias são aquelas que dão retorno à sociedade e aceleram o desenvolvimento para crescimento sustentável de um Estado que começa a expor condições de preparar o futuro.

Diálogo em andamento

Apesar do recesso, em que as conversas políticas rareiam, encontros são mantidos entre lideranças para avaliações futuras de pré-candidaturas.

*** Na sexta-feira, o PT realizará reunião para anunciar pré-candidatos a prefeito nos municípios, inclusive Aracaju.

Márcio deputado

No final de semana, uma conversa surgiu e inundou grupos sociais: “O PT ganharia mais um deputado federal, que seria Marcio Macedo. Com isso a sigla passaria a apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira”.

A conclusão foi de que “Lula solto não conseguiu energizar o PT em Sergipe, como os seus membros imaginavam”.

*** Para Márcio assumir, um deputado da coligação ocuparia uma secretaria.

É tudo fake news

O ex-deputado federal Marcio Macedo (PT) antecipou que qualquer conversa sobre entendimento para ele assumir a Câmara Federal “é fake news.” Marcio retornou ontem a Aracaju e já reiniciou contatos.

*** Conversa com lideranças do partido e prepara a reunião de sexta-feira. Também estará com líderes de outros partidos.

*** Segundo Márcio, o diretório municipal é que vai tomar a decisão quanto candidatura municipal e que seu nome estará à disposição para pré-candidatura.

Silvio aparece

O ex-vice-prefeito Silvio Santos (PT) já disse que se Márcio Macedo não topar disputar a Prefeitura de Aracaju, ele colocará seu nome à disposição e será candidato a prefeito.

*** Silvio hoje integra o grupo liderado pela vice-governadora Eliane Aquino (PT).

Com evangélicos

O PT vai tentar se aproximar dos evangélicos em todos os Estados, para aumentar o bloco de apoio político ao partido, que já começa a se preocupar com a evasão de aliados e até filiados.

*** A orientação é do próprio ex-presidente Lula e será seguida por diretórios estaduais e municipais.

Demanda tempo

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) calcula que o PT perdeu 90% entre os evangélicos e essa reconquista vai demandar um bom tempo.

*** A notícia da tentativa de atração dos evangélicos pelo PT já invadiu segmentos das igrejas. O próprio Márcio Macedo teve uma conversa com Heleno por telefone.

Criticas a Heleno

Alguns membros do PT no Sertão estão fazendo criticas a Heleno Silva. Motivo: ele parabenizou o presidente Bolsonaro pelo pagamento do décimo terceiro aos beneficiados do Bolsa Família.

*** Em resposta às críticas, Heleno disse que não vê “deuses nos homens. Não estou neste radicalismo”.

Tenta Prefeitura

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) trabalha para ser candidato a prefeito de Itabaiana e quer o apoio de Valmir de Francisquinho.

*** A conversa circula por toda cidade, mas Valmir demonstra preferência por Adailton Resende Sousa, que já trabalha sua pré-candidatura.

Eduardo Confirma

Eduardo Amorim confirmou que está trabalhando para ser o pré-candidato a prefeito de Itabaiana e avisou: “estou pronto para o pleito como jamais estive”.

*** Quanto ao apoio do prefeito Valmir de Francisquinho ao secretário Adailton Resende, o ex-senador diz que “esse assunto será tratado na hora certa”.

*** E lembrou: “feliz do time que tem vários jogadores em condições de entrar em campo”.

DEM e PSDB se unem

Há uma grande chance do PSDB e DEM se fundirem até março, para consolidação de uma aliança declaradamente de centro direita.

*** Os dois partidos voltarão a se unir para levantar a bandeira contra a corrupção. As conversas estão bem adiantadas.

Machado desconhece

O presidente regional do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, desconhece esse tal movimento para fundir DEM e PSDB no País.

*** Esteve conversando com liderança nacional do DEM e sequer foi citado algum movimento para fusão.

Reunião interna

O PSB já realizou reunião interna e decidiu que o ex-deputado federal Valadares Filho será o candidato do partido a prefeito de Aracaju.

*** O PSB vai buscar a formação de aliança com legendas que ainda não anunciou pré-candidatos a prefeito da Capital, como o PSDB, PL e até o DEM caso também não dispute a sucessão municipal.

*** Será dessa aliança que sairá o nome para vice. O PT não será procurado porque quer indicar pré-candidato a prefeito.

Janier insatisfeita

Nas cidades do interior o novo ano ainda não provocou novas conversas. Em Nossa Senhora da Glória, no sertão, fala-se timidamente em sucessão municipal.

*** Uma das informações é que a deputada Janier Mota não pretende mais disputar o mandato de prefeita e estaria até “disposta a deixar a política”.

*** A sua irmã, Jânia, já foi vereadora de Glória e não se deu bem. Renunciou ao mandato seis meses após assumir.

Unidade Popular

O delegado Paulo Márcio, provável candidato a prefeito de Aracaju, espera decidir sobre novo partido até o final deste mês.

*** Chegou a conversar por telefone com o coordenador da Unidade Popular em Sergipe e terá conversa pessoal sobre filiação ao partido, quando retornar a Aracaju.

Cheque Especial

O banco Central e o Conselho Monetário Nacional decidiram que a partir de hoje, que os juros do cheque especial estarão limitados a 8% ao mês (Até ontem era de 13%).

*** A Tarifa de utilização do limite de 0,25% ao mês só será marcada para utilização dos limites de R$ 500,00 e o valor da tarifa será descontado dos juros pagos.

Novos Pedidos

O ex-presidente do STF, ministro Carlos Ayres Britto, posta no twitter novos pedidos para 2020:

*** 1 – Que a essência de tudo esteja mais atenta, pra não dar a menor vez à aparência.

*** 2 – Que todo corpo humano permaneça uno e os ideais se dividam

em princípios.

*** 3 – Que a nave do desapego lance ao mar até a sua letra “n”, se isso importar evolução para ave.

Abuso de autoridade

O subtenente Edgar disse ontem que depois da lei de abuso de autoridade, “só vou interferir em ocorrência da lei Maria da Penha, se a mulher for se queixar na delegacia”.

*** – Não vou me arriscar a conduzir o cidadão e depois a mulher dizer que não houve nada e serei processado. A não ser que haja violência física, disse.

Um bom bate papo

Petróleo sobe – Com a grave questão entre os EUA e Irã o preço do barril e petróleo vai subir e deve repercutir no bolso dos consumidores, com aumento na gasolina.

Mexer nos royalties – A questão do preço do barril do Petróleo também pode atingir os royalties nos Estado e municípios de todo o País.

Curte praia – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) curte o verão em sua casa de praia na Barra dos Coqueiros. Política para depois…

Em viagem – Parte dos deputados estaduais e federais em viagens neste período de recesso e se mostram ausentes das tratativas sobre política.

Santa Luzia e Barbosinha – O prefeito de Santa Luzia, Edson Cruz [a caminho do DEM] lança pré-candidato à sua sucessão: presidente da Câmara, vereador Barbosinha.

Só em março – Prefeito Edvaldo Nogueira ainda se recusa a falar sobre eleições municipais. Vai tratar sobre política em março.

Sobre imposto – “A gente paga imposto até dormindo”, afirma o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, em entrevista a SBT.

Semana agitada – O PT vai tratar, por toda esta semana, da reunião de sexta-feira, em que será definida candidatura própria em Aracaju.

Clóvis Silveira – Ninguém mais triste do que aquele que mostra desespero com pouco sorriso, quando o que o mundo mais precisa é de muito sorriso!