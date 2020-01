Posto Fiscal de Carira é reaberto no período da safra de milho

A estrutura de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) foi ampliada a partir desta segunda-feira, dia 6, com a reabertura do Posto Fiscal do Município de Carira, que passa a funcionar provisoriamente nesse período, por conta da grande safra do milho. A atuação integra os auditores fiscais do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CEAC) e do Comando Fiscal da Sefaz, com o apoio da Companhia Fazendária, da Polícia Militar, demonstrando grande flexibilidade das equipes de fiscalização.

A rebertura provisória foi autorizada pelo Governador Belivaldo Chagas, pois além do período da safra recorde de milho no Estado, na região há um grande corredor de entrada de mercadorias vindas de outros Estados do Nordeste – e até do Sudeste –, que abastece em grande parte o comércio na região agreste de Sergipe. A atuação preventiva dos postos fiscais inibe a sonegação fiscal, que tantos prejuízos causam às empresas e à economia local.

“A fiscalização da Sefaz no transporte de mercadorias pelas estradas sergipanas é fundamental para combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal no comércio. A reabertura do Posto de Carira com certeza contribuirá no combate a evasão fiscal naquela região”, afirma o Assessor da Gerência de Trânsito da Sefaz, Juarez Marques Filho.

