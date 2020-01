PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO HOMOLOGA CONCURSO PÚBLICO

06/01/20 - 15:14:10

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, homologou nesta segunda-feira, 6, o concurso público para preenchimento de vagas existentes no quadro efetivo de pessoal do Serviço Público do Município. O certame foi organizado pelo Serviço de Processamento de Dados (Seprod) e ofertou quase 200 vagas para diversas áreas.

“É com muita alegria que anuncio mais um avanço da nossa gestão.

Estamos homologando hoje o terceiro concurso que realizo (dois no primeiro mandato e mais esse agora). Aproveito a oportunidade para desejar a todos que estão chegando que sejam grandes colaboradores, e que contribuam com o desenvolvimento de nosso município. Sei que estou honrando o compromisso de valorizar servidores municipais e fortalecer a geração de empregos”, ressaltou o prefeito Diógenes.

O próximo passo da Administração é fazer o cronograma para iniciar as nomeações, que serão feitas com a responsabilidade que já é marca dessa gestão. O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período.