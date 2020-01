Servidor da Sejuc é preso em flagrante ao tentar entrar com 47 celulares no Copemcan

06/01/20 - 17:21:32

Um servidor administrativo da Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), identificado como Roberto Carlos Reis dos Santos, foi preso nesta segunda-feira (06) suspeito de receber dinheiro para entregar 47 celulares no Copemcan.

A investigação foi feita internamente pelo Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e ele foi preso em flagrante, suspeito de receber dinheiro para entregar 47 celulares no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan) e para isso, foi feito um levantamento preliminar, com base em algumas informações levantadas pelo Desipe, que identificou a prática do crime já na parte interna da unidade prisional.

Ele foi detido e encaminhado para o Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), onde o delegado Nélio Bicalho e uma equipe de investigadores realizou o procedimento para a realização do flagrante.

O delegado explicou que a abordagem ao suspeito foi conduzida pelas equipes da Sejuc, que abordaram a mochila que estava com o suspeito. O servidor exercia a função de assistente administrativo.

Também foi apreendido pouco mais de R$ 1.500 com o investigado e vários carregadores dos celulares. Diante do flagrante, a polícia foi acionada e o conduziu até o Cope, onde foram feitos o auto de prisão em flagrante e os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

Com informações do Fan F1