PM DESARTICULA GRUPO ESPECIALIZADO EM APLICAR GOLPES EM SEGURADORA

07/01/20 - 06:25:48

Equipes que compõem a Força Tática do 3º Batalhão, receberam na tarde desta segunda-feira (06), a denúncia de que uma motocicleta Honda Biz de cor branca, placa policial QMF 7517, supostamente roubada por volta das 11 horas de ontem em Campo do Brito, estaria sendo desmanchada numa residência localizada no povoado Terra Dura, em Itabaiana/SE.

Em seguida, as equipes se deslocaram até o local indicado e prenderam em flagrante delito o suspeito de iniciais ACMS, o qual confessou que estaria desmanchando a motocicleta para revender as peças, porém, a mesma não havia sido roubada e sim abandonada pelo seu proprietário de iniciais JSB, em conluio com JNS, a fim de aplicar o golpe na seguradora.

Na delegacia ACMS informou o endereço dos outros dois membros da organização, que com o apoio de equipes da Delegacia Regional de Itabaiana, foram localizados e presos.

Com informações e foto do 3º BPM