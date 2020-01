Adema: aumento de quase 150% no número de resgate e apreensão animais silvestres

Foram realizados 205 resgates, 206 entregas voluntárias, 229 apreensões, no total de 640 animais em comparação com ano anterior fechando apenas com 263

Durante o ano de 2019, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou um trabalho intensivo no resgate e auxílio dos animais silvestres. Foram realizados 205 resgates, 206 entregas voluntárias e 229 apreensões. Em comparação ao ano anterior, 2018, o aumento foi de quase 150%, quando a equipe de fiscalização capturou 263 animais. As ações tiveram em sua maioria as classes Reptilia, Aves e Mammalia distribuídas em 15 ordens e 38 diferentes espécies.

O veterinário da Adema, Daniel Allievi, pontuou as iniciativas que levaram ao desfecho positivo no último ano. “Em geral foram nas saídas a campo que foi possível notar um aumento no tráfico de animais silvestres e também seu próprio comércio ilegal. Como efeito, tivemos o apoio do Pelotão de Polícia Ambiental da PM, por se tratar de lugares que ofereciam risco, especificamente no resgate de animais que estavam sendo criados em cativeiro e vítimas de maus tratos”, disse.

Adema planeja ampliar o trabalho que já está sendo desenvolvido pelo órgão. Além disso, a estratégia é estender os serviços no Centro de Tratamento de Animais (Cets). “As ações realizadas são fundamentais para recuperação da fauna e para isso, aumentaremos os dias de trabalho dos veterinários durante a semana”, anunciou o veterinário.

Coordenado pelo Ibama, o Centro de Tratamento de Animais (Cets) é um espaço de auxílio na recuperação das espécies, como também, é dispositivo de preparo dos animais para volta ao seu habitat natural.

Primeiro resgaste do ano

Uma coruja foi localizada numa residência no Povoado Planta, nos arredores de Santo Amaro das Brotas, no último dia 2 de janeiro. O animal estava próximo em situação de estresse e apático. A suspeita é que tenha se desorientado por conta dos fogos no réveillon. A coruja será encaminhada à soltura após a reabilitação. Seu destino será o Parque dos Falcões, localizado na cidade de Itabaiana, região Agreste do estado.

APP Adema

A Adema informa que disponibiliza um aplicativo na plataforma Play Store, “Adema: comece agora a cuidar da natureza e denuncie”, onde a população poderá ter acesso à consultas, processos, denúncias, balneabilidade e transparência do órgão. O intuito é criar novas possibilidades de comunicação e aprimorar todo o trabalho desenvolvido por meio das tecnologias. Além disso, diante do encontro de um animal silvestre, ainda é possível ligar para o Plantão Adema (24h) através do número 9-88197558 ou denunciar ligando para 3158-7161.

