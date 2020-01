Assessoria do 7º BPM informa que o 190 está com problemas e disponibiliza outro

07/01/20 - 09:08:12

A assessoria do 7º Batalhão da Polícia Militar, instalado no município de Lagarto que, por problemas na linha do telefone 190, a população de usar a partir de agora 99682-7190, que o caso seja resolvido.

Assim que for feito o reparo na linha, o 7º BPM informará a população.

As informações são do sub-tenente Heliomarto Rezende