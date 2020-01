Cabo Amintas fala em entrevista sobre a Máfia dos Shows e perspectivas políticas

07/01/20 - 14:44:51

Na manhã desta terça-feira, 07, o vereador Cabo Amintas (PTB) foi entrevistado pelo radialista Jota Wagner para o programa “Jornal da Rio”, emissora Rio FM do município de Porto da Folha, sertão de Sergipe.

O radialista iniciou a entrevista questionando o vereador se há novidades quanto à denúncia da Máfia dos Shows, já que está repercutindo sua entrevista sobre o tema ao apresentar Roberto Cabrini, do “Conexão Repórter SBT”.

Amintas esclareceu que ficou surpreso com a nova repercussão dessa entrevista que foi divulgada há mais de seis meses. “Fiquei surpreso com a viralização do vídeo. Mas sempre busco a verdade dos fatos e a estratégia dessa máfia é denegrir o meu nome, sempre podem surgir as ‘fake news’, principalmente agora em ano de eleição. Mantive a minha postura de denunciante, não vou recuar e sempre estive baseado em documentos. Lamentável que essa mesma quadrilha continue dominando e realizando as festas em Sergipe. Tenho certeza que se o Ministério Público tiver atenção a isso nas cidades vai descobrir outras coisas. E se o promotor de qualquer cidade precisar pode me chama que levo os documentos e explico como funciona essa Máfia dos Shows. Faço isso como cidadão, mesmo sem ser vereador de outros municípios”, declarou.

Amintas continuou falando sobre as próximas eleições de 2020. “Tenho fé que o eleitorado sergipano tenha se conscientizado. Não adianta o eleitor passar 4 anos criticando o político e depois votar nos mesmos corruptos por um aperto de mão ou um botijão de gás”, criticou.

Jota Wagner também questionou a opinião de Cabo Amintas sobre a possível candidatura de Gilmar Carvalho à prefeitura de Aracaju pelo Partido Patriota. Amintas respondeu que espera que Gilmar Carvalho aceite o convite “porque ele tem um bom nome e ainda não se testou para o majoritário. A única preocupação é que os partidos de oposição comecem a se dividir em muitos nomes e enfraqueça. Me preocupo que isso venha a fortalecer essa má gestão de Edvaldo Nogueira”, afirmou.

Sobre a atuação do senador Alessandro Vieira, o vereador comentou que tem pouco contato com ele, mas que o respeita pela forma que ganhou a eleição. “Tenho respeito por ele, mas considero que ainda falta alguma coisa na parte política do senador. Havia uma perspectiva de que ele lideraase a oposição aqui, mas ele ainda não consiguiu isso. É um homem sério, gosto do trabalho dele, só falta uma articulação política”, opinou Amintas.

Em seguida, a entrevista foi direcionada para a discussão sobre o lanche distribuído para os policiais militares, bombeiros, guardas municipais e agentes da SMTT que trabalharam durante a festa de réveillon da capital. Amintas declarou que desde o momento que recebeu as imagens e denúncias vindas dos próprios militares buscou informações sobre os valores e a qualidade do lanche.

“Não há nenhuma informação sobre as refeições no site da prefeitura. Mas já fui informado que a empresa sempre é a mesma, e que provavelmente, o esquema de corrupção dos lanches não está no valor e sim na quantidade. Ou seja, o valor está compatível com a qualidade do lanche! Agora estamos investigando todas as escalas para saber o número de pessoas que trabalharam no evento e comparar com a quantidade de lanches. Porque provavelmente tem algum comendo do bom e colocando aquele lixo para a polícia e todos que trabalharam”, denunciou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas